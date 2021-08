Slovákům hrozí zdražení energií, politici slibují zmírnění dopadů na rodiny

O konečných cenách energií pro rodiny a malé firmy rozhoduje na Slovensku energetický regulační úřad ÚRSO, který už upozornil na hrozící dopad vyšších burzovních cen elektřiny na účty domácností. Sledovaná tržní cena elektřiny stoupla o zhruba třetinu. Samotná burzovní cena elektřiny se na konečném účtu ale podílí jen necelou polovinou. Zbytek tvoří různé poplatky včetně podpory výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů, o jejichž výši rozhoduje ÚRSO.

Největší alternativní dodavatel energií na Slovensku, společnost Magna Energia, už upozornil, že ÚRSO mu schválil zvýšení regulované ceny elektřiny o zhruba 30 procent. O nastavení zbylých poplatků v souvislosti s účty za elektřinu ÚRSO rozhoduje zpravidla na konci roku.

Ministerstvo hospodářství oznámilo, že pracuje na řešeních, které by měly ztlumit očekávaný dopad prudkého zvýšení tržních cen elektřiny a zemního plynu do konečných účtů odběratelů na Slovensku. Jako příklad uvedlo omezení štědrých dotací pro fotovoltaické elektrárny. Podle šéfa parlamentního hospodářského výboru Petera Kremského má ÚRSO prostor k zmírnění růstu konečných cen energií, což by měl plně využít.

Naposledy na Slovensku regulované ceny zemního plynu klesly o 9,7 procenta, elektřiny o 4,3 procenta a tepla o jedno procento. Tento vývoj v úvodu letošního roku přispěl ke zpomalení inflace na čtyřleté minimum. Tempo růstu spotřebitelských cen pak zrychlilo a v červenci inflace v zemi vystoupila na 3,3 procenta; dosáhla tak svého maxima od konce roku 2012.

Opoziční sociální demokraté (Směr-SD) expremiéra Roberta Fica požadují mimořádnou schůzi sněmovny, která by měla zavázat vládu, aby zastavila hrozící výrazné zdražení energií. Zástupci nynější vládní koalice ale tvrdili, že za vlád Směru-SD kvůli špatným politickým rozhodnutím zůstaly ceny energií v zemi vysoké, zatímco ve vícero zemích EU klesaly. Navíc v minulosti vznikl v zemi dluh kvůli tomu, že se do cen elektřiny pro odběratele v plné míře nepromítly náklady na takzvanou zelenou energii. Část tohoto dluhu se vláda loni rozhodla uhradit, a zabránit tak tomu, aby se kompenzace distributorům elektřiny odrazily v cenách elektrické energie pro odběratele. Na vysoké ceny elektřiny na Slovensku v porovnání s některými zeměmi EU dlouhodobě upozorňují slovenské firmy, podle kterých je tento stav znevýhodňuje ve srovnání s konkurenty ze zahraničí.