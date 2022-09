Slovenská opozice vyvolá hlasování o odvolání ministra financí Matoviče

— Autor: ČTK

Slovenská opozice vyvolá hlasování sněmovny o odvolání ministra financí Igora Matoviče. Příslušný návrh dnes předložila do parlamentu, který by ho měl projednat příští týden. Za iniciativou stojí hlavně strana Svoboda a Solidarita (SaS), která právě kvůli Matovičovi opustila vládu. Vyslovení nedůvěry Matovičovi není jisté, byť kabinet po odchodu SaS do opozice přišel v parlamentu o většinu.