Slovenská policie bude žádat, aby bylo možné Fica stíhat vazebně

— Autor: ČTK

Slovenská policie bude žádat, aby bylo možné obviněného expremiéra Roberta Fica stíhat vazebně. Vyplývá to z vyjádření policejního prezidenta Štefana Hamrana, o kterém informoval portál Postoj. Šéfa opozičních sociálních demokratů (Směr-SD) Fica, který je poslancem parlamentu, nemůže soud podle ústavy poslat do vazby bez souhlasu sněmovny. Příslušný návrh by parlamentu musel předložit generální prokurátor.