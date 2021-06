Slovenská policie obvinila sedm lidí v souvislosti s podvody v Česku

Obvinění ve věku 19 až 44 let jsou stíháni za zločin legalizace příjmů z trestné činnosti a v případě dokázání viny před soudem jim hrozí vězení až na 20 let. Čtyři z nich poslal soud do vazby z obavy, že by mohli pokračovat v trestné činnosti.

Bližší informace o nekalém jednání gangu v letech 2016 až 2020 policie neuvedla. Informovala, že získané peníze členové skupiny přesouvali na různá hráčská konta a na bankovní účet jednoho občanského sdružení, ze kterého pak peníze vybírali a použili pro vlastní potřebu. Zmíněným způsobem chtěli podle policie maskovat skutečný původ peněz.

Slovenská policie zadržela podezřelé minulý týden, kdy v souvislosti s vyšetřováním případu také provedla domovní prohlídky.