Slovenská vláda chce motivovat seniory k očkování poukázkami v hodnotě 500 eur

Vládní koalice neměla ke zmíněnému návrhu, který ještě posoudí parlament, jednotný postoj. Slovensko se v EU řadí k zemím s nejnižším podílem naočkovaného obyvatelstva.

Nárok na poukázku mají podle návrhu získat nejen dosud neočkovaní lidé ve věku alespoň 60 let, ale také senioři, kteří v určeném čase absolvují nebo se registrují na podání posilující dávky. Hodnota šeku, který bude moci využít i jiná osoba než senior, zhruba dosahuje průměrné výše starobního důchodu na Slovensku.

Přesný rozsah služeb, které bude moci zaplatit prostřednictvím poukázky, má stanovit vláda. Ministerstvo financí počítá s tím, že ji bude možné použít například v hotelech, penzionech, restauracích či v oblasti kultury. Úřad tak chce zároveň pomoci podnikatelům, které negativně zasáhly dopady koronavirové krize a epidemická omezení.

Pokud poukázky využije odhadovaný počet lidí, stát by to přišlo na půl miliardy eur (12,75 miliardy korun). To zhruba odpovídá například ročnímu rozpočtu ministerstva životního prostředí.

Návrh rozdávat zmíněné poukázky představil ministr financí Igor Matovič minulý týden, ve vládní koalice ovšem na věci nepanuje shoda. Ministr uvádí, že očkovaní senioři v budoucnu ušetří peníze na zdravotní péči, protože se řadí k nejohroženějším skupinám obyvatel v souvislosti s koronavirem.

Vládní strana Svoboda a solidarita (SaS), jedna ze čtyř stran koalice premiéra Eduarda Hegera, původně souhlasila pouze s poukázkami v hodnotě 150 eur (3825 korun). Zmíněný návrh Matoviče ale nakonec nevetovala. Bez hlasů poslanců SaS nemá vláda ve sněmovně většinu, zavedení očkovacích šeků ale může kabinet v Národní radě prosadit v případě, že při hlasování nebudou v jednacím sálu sněmovny všichni poslanci nebo předlohu podpoří část opozice či nezařazených poslanců. Sněmovna by o návrhu mohla rozhodnout už na probíhající schůzi, vláda totiž navrhla jeho projednání ve zrychleném režimu.

Matovič už dříve prosadil loterii o peněžité ceny pro očkované. V době jejího vysílaní byl zájem Slováků o očkovaní spíše nízký. Více lidí se pak nechalo očkovat v listopadu po výrazném zhoršení epidemické situace v zemi a po ohlášeném zpřísnění restrikcí pro neočkované. Vláda pak minulý týden kvůli přetíženým nemocnicím omezila volný pohyb lidí, toto opatření se vztahuje i na naočkované obyvatele.