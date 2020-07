Slovenská vláda navrhla zvýšení pokuty za nedodržení karantény

Předlohu schválila vláda poté, co Slovensko od druhé poloviny června zaznamenává stoupající počet nových případů infikovaných.

Povinnost Slováků nastoupit do domácí karantény, registrovat se u hygieniků a následně podstoupit test na koronavirus není pouze při návratu z takzvaných méně rizikových zemí, mezi které Bratislava zařadila tři desítky států včetně Česka.

Slovenští politici dříve přiznali, že po otevření hranic a zrušení předchozích kontrol na hraničních přechodech kvůli koronaviru úřady prakticky nemají možnost zjistit, že Slováci přijíždějí z rizikových zemí. Nově by hygienici tyto informace mohli získat z údajů o pohybu mobilních telefonů od operátorů a následně na tato čísla posílat upozornění na absolvování domácí karantény a testu na koronavirus. Za nedodržení izolace by provinilcům měla hrozit pokuta do 5000 eur (133.500 korun), zatímco nyní nejvyšší peněžitá sankce činí 1659 eur (44.300 Kč).

"V žádném případě nejde o osobní údaje. Úřad veřejného zdravotnictví dostane jen telefonní čísla, která se nacházela v ´červených´ zemích," řekl novinářům ministr dopravy Andrej Doležal, který novelu příslušného zákona na jednání vlády předložil.

Právě otevření hranic po uvolnění karanténních omezení přispělo podle slovenských hygieniků v zemi k nárůstu počtu nových případů nákazy. Od druhé poloviny června země až na výjimky zaznamenala dvouciferný denní přírůstek potvrzených nových případů koronaviru. Ve srovnání s jinými evropskými zeměmi ale Slovensko s 5,5 milionu obyvateli dosud zaznamenalo celkově nízký počet infikovaných, a to 1902 případů. Výrazná většina nakažených se již uzdravila, 28 pacientů s koronavirem zemřelo.