Slovenská vláda schválila návrh vojenské dohody s USA, kritizovala ji opozice

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Slovenská vláda dnes schválila návrh dohody se Spojenými státy o obranné spolupráci, na jejímž základě by američtí vojáci mohli využívat infrastrukturu dvou vojenských letišť v zemi a Bratislava by získala přes 100 milionů dolarů (2,1 miliardy korun) na jejich modernizaci. Opozice a prokuratura dříve tvrdily, že smlouva ohrozí suverenitu země, představitelé vlády to odmítli.