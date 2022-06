Slovenská vláda znovu čelí sporům kvůli návrhu zvýšit některé daně

Kvůli vyhroceným vztahům ve čtyřčlenné koalici se SaS dočasně přestala účastnit jednání špiček vládních stran.

"Vnímáme to jako vydírání, vnímáme to jako nekorektní," řekl Sulík k Matovičovu návrhu, aby zvýšení platů učitelů bylo podmíněno vyšším zdaněním alkoholu, tabákových výrobků či provozovatelů hazardních her.

Podle ministra školství Branislava Gröhlinga z SaS budou jednání o zvýšení mezd učitelům pokračovat. Dodal, že přilepšení kantorům by mohlo být financováno z vyšších než plánovaných příjmů státního rozpočtu. Dříve odhadl, že zvažované desetiprocentní přilepšení učitelům by přišlo na 180 milionů eur (4,4 miliardy korun). Liberálové připomněli, že Matovič dříve prosadil bez dohody celé koalice balíček v hodnotě 1,2 miliardy eur (29,6 miliardy Kč) ročně na pomoc rodinám s nezaopatřenými dětmi; příslušný zákon sněmovně ale vrátila prezidentka Zuzana Čaputová.

Sulík zopakoval, že jeho strana je připravena přistoupit na zvýšení některých daní v případě, že jiné daně klesnou. Podobný postup SaS zvolila i u dřívějšího Matovičova návrhu zdanit ruskou ropu, kterou v zemi zpracovává rafinerie Slovnaft. Matovič ovšem odmítl návrh SaS na snížení sazby daně z přidané hodnoty nebo spotřební daně na benzin nebo naftu, parlament tak v květnu o návrhu zdanit ruskou ropu ani nejednal.

Dlouhodobé spory zejména mezi Sulíkem a Matovičem vyústily v úterní oznámení SaS, že se v zájmu uklidnění situace dočasně nebude účastnit schůzek předáků koaličních stran. Sulík ovšem ocenil, že debata na jednání vlády už byla věcná.