Slovenská vládní koalice čelí sporům kvůli plánovaným změnám v justici

Debatu o potřebě rychle připravit reformu fungování bezpečnostních a justičních složek státu oznámil Heger poté, co policejní inspekce obvinila ze zneužití pravomocí čtveřici elitních kriminalistů, kteří vyšetřovali i citlivé kauzy. Podle obvinění chtěli stíhat pracovníky policejní inspekce v odvetě za to, že ti vyšetřovali podezření z manipulací svědeckých výpovědí. Obviněných kriminalistů elitní policejní jednotky NAKA se zastalo několik čelných představitelů vládní koalice, kteří také tvrdili, že mafie chce zabránit vyšetření kauz z dob vládnutí nyní opozičních sociálních demokratů (Směr-SD).

Kollárovo hnutí nejprve odmítlo účast na jednání pracovní skupiny na obnovení důvěry v právní stát. Z dnešního Kollárova vyjádření vyplynulo, že hnutí Jsme rodina nesouhlasí s omezením pravomoci generálního prokurátora rušit v rámci mimořádného opravného prostředku stíhání obviněných. Pro případ změny této právní úpravy, kterou přitom vláda slíbila už ve svém programovém prohlášení, by hnutí Jsme rodina podle Kollára opustilo koalici. To by znamenalo, že vláda by přišla o většinu ve sněmovně. Právě Kollárovo hnutí dříve navrhlo za šéfa SIS Pčolinského, jehož stíhání kvůli podezření z korupce generální prokurátor zrušil.

Například šéf protikorupčního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti a expremiér Igor Matovič o víkendu naznačili možnost vyloučení hnutí Jsme rodina z koalice, pokud nebude podporovat připravované změny. Podle slovenských médií další vývoj v koalici bude záviset na tom, jak se Kollárovo hnutí nakonec postaví k připravovaným návrhům zmíněné pracovní skupiny.

Současná slovenská vládní koalice, která se dostala k moci po volbách z loňského února, si za jeden ze svých hlavních cílů dala očistu justice či boj proti korupci. Po několika vlnách zatýkání policie loni obvinila v různých kauzách i někdejší představitele úřadů a institucí z období, kdy vládl Směr-SD expremiéra Roberta Fica. Mezi nimi byl už bývalý šéf elitní složky prokuratury Dušan Kováčik, kterého soud první instance v pondělí zatím nepravomocně potrestal dlouholetým vězením za korupci a další trestné činy. Podle portálu Aktuality.sk prokurátor mezitím podal na Kováčika další obžalobu za to, že převzal úplatek v jiné kauze.