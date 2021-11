Slovensko a Maďarsko reagují na omikron, omezí cesty z jihu Afriky

"S ohledem na novou variantu koronaviru Slovensko od dnešní půlnoci zastavuje přijímání civilních letů ze sedmi států Afriky," uvedlo ministerstvo dopravy a výstavby na facebooku. Konkrétně jde o Botswanu, Svazijsko, Lesotho, Mosambik, Namibii, Jihoafrickou republiku a Zimbabwe. Zákaz, který má předběžně platit do 13. prosince, se podle něj vztahuje i na lety ze Slovenska do těchto zemí.

"Slovenská republika přistoupila k vyhlášení zákazu na základě doporučení Evropské komise i navzdory tomu, že nemá přímá pravidelná letecká spojení s těmito zeměmi. Zákaz se tak bude týkat nepravidelných letů, jako jsou obchodní nebo soukromé lety," upřesnil resort a dodal, že naopak nákladní dopravy, letů za humanitárními účely nebo technických mezipřistání se omezení netýká.

Cestování ze stejných zemí omezuje rovněž Maďarsko. Budapešť uvedla, že se připojuje k opatřením Evropské unie a svá opatření zveřejní během dne, informoval Reuters.

Česká vláda rozhodla o omezení pro cesty z osmi zemí na jihu afrického kontinentu už v pátek. Všichni Češi vracející se z těchto destinací musejí ode dneška po návratu minimálně na deset dnů do izolace. Opatření se týká i cizinců ze zemí Evropské unie. Občané třetích zemí bez oprávnění k dlouhodobému pobytu v ČR mají vstup do Česka zakázaný úplně.

Evropská komise v pátek navrhla zastavení letů z jihu Afriky do Evropské unie kvůli výskytu nové varianty koronaviru. Předsedkyně EK Ursula von der Leyenová předtím řekla, že veškeré lety z těchto zemí by měly být zrušeny do doby, než bude jasno v tom, jak závažné jsou důsledky mutace viru. Komise nemá pravomoc zákaz příjezdů členským státům nařídit, může jej však doporučit a dohlížet na jeho koordinaci. Konečné rozhodnutí je na jednotlivých unijních zemích. Země EU po jednání zdravotních expertů z členských zemí vyjádřily souhlas s dočasným zastavením letů.