Slovensko bude podle ministra i po verdiktu soudu nadále vyžadovat karanténu

Vyplývá to z dnešního vyjádření ministra zdravotnictví Vladimíra Lengvarského. Právě kvůli zmíněné dočasné výjimce slovenský ústavní soud tento týden pozastavil platnost stávající vyhlášky hlavního hygienika o karanténě. Vyhláška minulý týden vyvolala protesty lidí i na hranicích s Českem. Úřady připraví nové nařízení, které začne platit v úvodu příštího týdne.

"Opatření, jak platila, budou platit nadále. Budou trochu tvrdší, protože nebudou rozlišovat mezi první dávkou a neočkovaným. Budeme muset zrušit to, že lidé, kteří jsou očkováni první dávkou, nemuseli jít do karantény," řekl Lengvarský novinářům.

Podle ministra úřady v novém nařízení budou muset najít způsob, aby se osoby očkované pouze první dávkou vakcíny proti covidu-19, které již vycestovaly do zahraničí, mohly vrátit do vlasti bez nutnosti nastoupit do izolace. Později Lengvarský řekl, že vyhláška bude vydána v pátek a vstoupí v platnost v pondělí 19. července tak, že během dvou týdnů budou moci lidé pouze s první dávkou preparátu absolvovat laboratorní test na koronavirus hned první den po vstupu na Slovensko, aby se vyhnuli karanténě.

Podle vyhlášky, jejíž platnost z podnětu opozičních poslanců ústavní soud pozastavil, se karanténě při vstupu na Slovensko mohou od 9. července vyhnout nejen lidé očkovaní proti covidu-19, ale také například pracovníci některých profesí a cestující při tranzitu Slovenskem. V přechodném období se výjimka vztahuje i na lidi dojíždějící přes hranice za prací a osoby, jež dostaly zatím jen první dávku vakcíny proti covidu-19. Ústavní soud ale namítl, že lidé po první dávce nemají vytvořené protilátky proti covidu-19 tak, aby byli chráněni před tímto onemocněním. Podle Lengvarského bylo cílem této výjimky motivovat obyvatele k očkování, protože Slovensko v této oblasti zaostává za EU.

Zmíněné rozhodnutí ústavních soudců bude platné až po jeho zveřejnění ve sbírce zákonů, což se zatím nestalo. Do té doby stávající vyhláška zůstává v platnosti a slovenská policie už upozornila, že na hranicích pokračují kontroly dodržování protiepidemických opatření. Nařízení umožňuje zkrátit dvoutýdenní karanténu testem na koronavirus, ale toto laboratorní vyšetření lze absolvovat až pátý den izolace.