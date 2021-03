Slovensko dalo na experty a dále očkuje vakcínou AstraZeneca

Slovenské úřady zaznamenaly odhlašování lidí z očkování zmíněnou vakcínou, podle Eliášové ale nešlo o výrazný pokles. Licenční rada ohlásila, že prověří objektivnost televizní reportáže o úmrtí slovenské učitelky, která byla očkována vakcínou od firmy AstraZeneca.

Slovensko bude podle Eliášové dál očkovat vakcínou od společnosti AstraZeneca i na základě doporučení místního Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Ten ve svém stanovisku uvedl, že přínosy vakcíny nadále převyšují rizika. Podle ústavu dosud nebyla prokázána souvislost mezi očkováním a krevními sraženinami a taková spojitost ani nevyplývá z dostupných údajů.

Právě zprávy o ojedinělých případech sníženého množství krevních destiček, krevních sraženin ve velkých i malých cévách a krvácení po podání očkovací látky přiměly některé země včetně Německa, Francie či Itálie k přerušení očkování vakcínou od firmy AstraZeneca. Česko podobně jako Slovensko v očkování pokračuje.

Jedno z velkých očkovacích center na východě Slovenska o uplynulém víkendu zaznamenalo nárůst počtu odhlášených zájemců o očkování vakcínou od firmy AstraZeneca. Zatímco dříve se podle tamní samosprávy z očkování odhlásila tři procenta zájemců, o víkendu to bylo až 13 procent.

K tomuto nárůstu došlo poté, co veřejnoprávní Rozhlas a televize Slovenska odvysílal televizní reportáž o úmrtí 38leté učitelky, která zemřela dva týdny po očkování zmíněnou vakcínou. Reportáž prověří licenční rada, která na ni obdržela vícero stížností. Lidé podle rady například tvrdili, že reportáž vyvolala dojem, jakoby hlavní příčinou úmrtí bylo právě očkování. RTVS ovšem v reakci upozornila, že už v úvodu reportáže zazněla informace, že souvislost smrti učitelky s podáním očkovací látky není potvrzena. Portál omediach.com napsal, že reportáž RTVS je zavádějící a že redaktorky zmanipulovaly dřívější vyjádření zesnulé.

Vakcínu od firmy AstraZeneca Slovensko dříve podávalo i mladším učitelům, kteří byli při očkování upřednostněni před seniory. Tuto vakcínu Bratislava na rozdíl od Česka původně vyhradila pouze pro obyvatele do věku 55 let a až minulý týden věkovou hranici zvýšila na 70 let.

Přední slovenští politici dlouhodobě označují očkování za hlavní způsob, jak zvládnout epidemii covidu-19. Dosud alespoň první dávku některé z používaných očkovacích látek dostalo na Slovensku, kde žije téměř pět a půl milionu lidí, zhruba osm procent populace.

Slovensko ve druhé polovině února a na začátku března zaznamenalo v přepočtu na obyvatele největší přírůstky úmrtí na covid-19 na světě, denně hlásilo i trojciferný počet zesnulých na zmíněné onemocnění. V uplynulých několika dnech se situace zlepšila a v úvodu tohoto týdne byl podle oficiálních statistik denní přírůstek úmrtí v souvislosti s koronavirovou nákazou nejnižší od konce ledna.

Slovenské úřady pokračují v testech ruské vakcíny Sputnik V proti covidu-19, jejíž první zásilku dostala země na začátku března. Sputnik V zatím nebyl registrován Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA).