Slovensko hlásí druhé ohnisko ptačí chřipky. Virus se šíří i kvůli změnám klimatu

"Vzhledem k ročnímu období, klimatickým změnám a migraci ptactva je nevyhnutelné zvýšit obezřetnost. Je důležité, aby chovatelé zavedli preventivní opatření a byli mimořádně bdělí. Největší riziko je tam, kde domácí drůbež může přijít do kontaktu s volně žijícím ptactvem," uvedla slovenská ministryně zemědělství Gabriela Matečná.

Poslední případ ptačí chřipky na Slovensku úřady potvrdily v malochovu dvou desítek slepic pro vlastní potřebu jejich majitele. Chov nebyl chráněn před kontaktem s ptactvem. Úhyn části drůbeže majitel ohlásil veterinářům, následně byl celý chov zlikvidován.

Ptačí chřipka se na Slovensko vrátila po dvou letech na začátku letošního roku, kdy byla potvrzena v malochovu u Nitry na jihu země. V okolí obou potvrzených případů ptačí chřipky úřady zřídily ochranné pásmo.

První letošní případ nakažení virem ptačí chřipky H5N8 dnes potvrdilo Braniborsko, které se nachází na východě Německa. Spolkové ministerstvo zemědělství upřesnilo, že infekce byla zjištěna u divoké husy v oblasti blízko hranic s Polskem. Nákaza se nevyskytla na žádné drůbeží farmě.

Virus ptačí chřipky se naproti tomu rozšířil na jedné z drůbežích farem v centrální oblasti Ukrajiny, informovala dnes podle agentury Reuters Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE). Podle organizace je to poprvé po třech letech, co se to v této východoevropské zemi stalo.