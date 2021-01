Slovensko možná začne uvolňovat restrikce

"Konečně se podařilo druhou vlnu zlomit. Situace se zlepšuje. Pravděpodobně budeme moci postupně uvolňovat opatření," uvedl Krajčí.

Pokud se stávající epidemická situace v zemi nezhorší, od začátku února by mohly otevřít mateřské školy, dále základní školy pro žáky prvního stupně a posledních ročníků a také střední školy pro studenty posledních ročníků. Další uvolnění restrikcí by pak mohlo následovat o týden později. Tehdy možná bude povoleno otevřít prodejny i lyžařská střediska, jež dříve musely kvůli šíření koronaviru uzavřít.

Navzdory úbytku nových případů koronaviru má Slovensko v porovnání se svými sousedy v přepočtu na obyvatele druhý nejvyšší počet zjištěných nakažených za poslední dva týdny. Nejhorší situace podle tohoto ukazatele je podle slovenského ministerstva v Česku. Na Slovensku také sice klesl počet hospitalizovaných s covidem-19, ve čtvrtek ale bylo na umělou plicní ventilaci napojeno v nemocnicích rekordních 322 infikovaných pacientů.

Na Slovensku tento týden začalo další plošné testování obyvatel na koronavirus, které potrvá do úterý. Vláda si od něj slibuje zlepšení epidemické situace. Od 27. ledna pak jen lidé s potvrzením o negativním výsledku testu budou moci využívat některé výjimky ze stávajícího zákazu vycházení, jako například možnost cesty do práce či do přírody.

Slovensku se zajištěním hromadného testování pomůže o nadcházejícím víkendu 211 zdravotníků z Polska. První skupinu polských lékařů a dalšího personálu dnes přivítal na bratislavském letišti premiér Igor Matovič. Při podobném plošném testování loni na podzim Slovensku zase vypomáhali zdravotníci z Rakouska a Maďarska. Slovenské zdravotnictví dlouhodobě čelí nedostatku personálu.

Laboratorní testy na koronavirus na Slovensku již nově nebudou v některých případech zadarmo, podle Krajčího je lidé zneužívali. Po návratu do země ze zahraničí bez testu na koronavirus si lidé budou muset vyšetření zaplatit. V jiných případech budou zdravotní pojišťovny proplácet svým klientům nanejvýš dva testy měsíčně.

Očkování proti covidu-19 dosud na pětimilionovém Slovensku podstoupilo téměř 90.000 lidí, v přepočtu na obyvatele je země zhruba v průměru EU.