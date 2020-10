Slovensko hlásí rekordních 2890 nakažených

Vyplývá to z informací, které dnes ČTK sdělila mluvčí slovenského ministerstva zdravotnictví Zuzana Eliášová. Ministerstvo také potvrdilo 25 dalších úmrtí na plicní formu nemoci covid-19. Ode dneška platí na Slovensku výrazné omezení volného pohybu osob, které vláda zavedla v zájmu zpomalení šíření koronavirové nákazy.

Zmíněná čísla pozitivně testovaných nezahrnují údaje z plošného testování obyvatel na koronavirus, jehož úvodní fáze začala v pátek ve čtyřech okresech na severním a východním Slovensku. První den bylo otestováno téměř 62.000 lidí, z toho bylo 2225 infekčních. Na plošné testování lidí používají zdravotníci antigenové testy, které sice ukážou výsledek již během zhruba čtvrt hodiny, jsou ale méně přesné než laboratorní vyšetření vzorků z PCR testu.

Na covid-19 zemřelo na Slovensku od začátku pandemie podle ministerstva zdravotnictví 159 lidí. Do statistik země zahrnuje jen ty případy, u kterých bylo potvrzeno úmrtí na plicní formu covidu-19.

Slovensko od začátku října postupně zavedlo nová karanténní opatření v zájmu zpomalení šíření koronaviru, které se projevilo i ve stoupajícím počtu hospitalizovaných pacientů s potvrzeným covidem-19 nebo s podezřením na toto onemocnění.

Od tohoto víkendu země výrazně omezila volný pohyb lidí. Opatření se obecně nevztahuje například na cesty do zaměstnání, k obstarání základních životních potřeb včetně nákupu potravin, na návštěvu lékaře, pobyt v přírodě v rámci okresu či na doprovod dítěte do školy. Ve čtyřech okresech na severu a východě země, kde plošné testování lidí skončí v neděli a kde je infekce nejvíce rozšířena, potřebují lidé negativní výsledek testu na koronavirus i k cestě do práce nebo k pobytu v přírodě. Zmíněná omezení prozatím potrvají do 1. listopadu, podle dřívějšího vyjádření slovenského premiéra Igora Matoviče ale budou postupně se změněnými podmínkami prodloužena o další dva týdny.