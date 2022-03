Slovensko je připraveno zařadit ukrajinské děti do škol

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Slovensko je připraveno zařadit ukrajinské děti a studenty do škol, angažování učitelů z Ukrajiny, kteří z vlasti uprchli po ruské invazi, zatím komplikují předpisy na slovenské straně. Vyplývá to z vyjádření slovenského ministra školství Branislava Gröhlinga. Údaje o počtu již přijatých Ukrajinců do škol budou známy později.