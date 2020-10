Slovensko kvůli koronaviru zavádí zákaz vycházení. Někde nesmí ani do práce

Ještě přísnější pravidla budou platit pro čtyři nejpostiženější regiony na severu a východě země, kde v pátek začne úvodní fáze plošného testování obyvatel Slovenska na koronavirus. Otestování se pak v příštích dvou týdnech uskuteční po celé zemi.

Cílem zmíněných opatření je omezit pohyb lidí a odhalit ohniska nákazy. Podle Matoviče přírůstky potvrzených případů infikovaných rostou na Slovensku rychleji než v Česku, které rovněž zavedlo několika nových karanténních omezení.

Na většině slovenského území budou moci příští týden i bez negativního výsledku testu na koronavirus obyvatelé jezdit například do zaměstnání, na samotné testování, do přírody v okresu svého bydliště, dále do obchodů s potravinami, lékáren či k lékaři nebo do banky. Volný pohyb nebude omezen mezi 01:00 až 05:00.

Po prvním kole celostátního testování lidí na koronavirus budou moci některé ze zmíněných výjimek včetně cesty do zaměstnaní využívat pouze lidé, kteří se prokážou negativním výsledkem testu. Tato přísnější pravidla budou již v prvním týdnu zákazu vycházení platit ve zmíněných čtyř okresech, které jsou nejvíce zasaženy koronavirovou krizí. Vláda tak chce přimět lidi, aby využili připravovaného plošného testování nebo se sami nechali otestovat.