Slovensko kvůli koronaviru zpřísňuje bezpečnostní opatření

Po jednání ústředního krizového štábu to novinářům řekl premiér Peter Pellegrini. Policie rozšíří kontroly a informační kampaň na všechny hraniční přechody se sousedními zeměmi. Počet potvrzených případů nákazy na Slovensku stoupl na sedm.

"Chceme co nejvíce opatření, abychom zpomalili šíření viru. Zatím nemůžeme konstatovat přenos mezi obyvateli bez počátečné příčiny cestovatelské anamnézy," uvedl Pellegrini. Dodal, že země se potýká s nedostatkem respirátorů pro zdravotnický personál.

Do povinné domácí karantény budou muset pod hrozbou pokuty ve výši 1650 eur (přes 42.000 korun) nastoupit také Slováci, kteří se vrátí do vlasti rovněž z Číny, Íránu a Jižní Koreje. Výjimky by měli platit například pro řidiče kamionů. Podobné opatření pro lidi vracející se z Itálie zavedlo i Česko.

Během následujících dvou týdnů budou na Slovensku zakázány také kulturní, sportovní a jiné veřejné akce včetně školních lyžařských zájezdů. Podle Pellegriniho stát zatím neplánuje plošně přerušit výuku na školách, protože by to z důvodu zajištění péče o děti mohlo způsobit problémy zaměstnavatelům. Pro tento týden uzavřela veřejné mateřské a základní školy na svém území metropole Bratislava, některé kraje přistoupily k přerušení výuky na středních školách. K nim se přidaly i vysoké školy.

V úterý se v Bratislavě neuskuteční slavnos předávání osvědčení poslancům, kteří byly zvoleni v parlamentních volbách na konci února. Dekrety dostanou zákonodárci poštou.

První opatření kvůli nákaze zavedlo Slovensko v pátek, kdy úřady potvrdily první případ onemocnění. Zakázány byly například návštěvy v nemocnicích a ve věznicích a zrušeny letecké linky s Itálii. Zatímco do konce víkendu mělo Slovensko hlášeno pět nakažených novým typem koronaviru, všichni z Bratislavy a okolí, dnes přibyli dva pacienti na severním a východním Slovensku.

Zrušení všech představení oznámilo Slovenské národní divadlo, Slovenská národní galerie, ale i regionální kulturní instituce.