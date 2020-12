Slovensko má rekordní přírůstek nakažených, ještě před Vánoci se zavře většina obchodů

Dalších 2357 infikovaných odhalily méně přesné antigenní testy, které země začala hromadně používat na podzim s plošným testováním obyvatel a kterých bylo v pátek provedeno na 40.000, vyplývá z dnešních údajů slovenského ministerstva zdravotnictví.

Během uplynulého dne zemřelo na Slovensku v souvislosti s onemocněním covid-19 dalších 26 lidí. Dohromady tak pětimilionová země eviduje už 1148 úmrtí po koronavirové nákaze, kterou PCR testy prokázaly v 130.794 případech z celkového počtu 1,206.072 testovaných. Zotavilo se dohromady 95.416 lidí. Ve slovenských nemocnicích je aktuálně 2131 pacientů s covidem-19 a na jednotkách intenzivní péče je 133 lidí.

Nejvíce pozitivně testovaných hlásil v uplynulém dni Trenčínský kraj (750) následovaný Prešovským krajem (560). Naopak Bratislavský kraj má 326 nově nakažených, což je nejméně ze všech slovenských regionů.

Pandemická komise vlády tento týden navrhla slovenskému kabinetu co nejdříve znovu fakticky zakázat vycházení s výjimkami, jako například na cestu do práce, do školy, pobyt v přírodě či na nákup do nejbližší prodejny. Podobné výrazné omezení platilo před zmíněným plošným otestováním obyvatel, které se uskutečnilo na přelomu října a listopadu.

Počty nových případů koronaviru na Slovensku po předchozím poklesu stoupají v posledních zhruba třech týdnech. Úřady v reakci rozšířily karanténní omezení, na jejichž základě restaurace nesmí nově podávat jídlo nejen ve svých vnitřních prostorech, ale ani na terasách. Výdej stravy přes okénko zůstal povolen.

Od příštího týdne zase budou ubytování v hotelech a návštěva lyžařských středisek podmíněné negativním testem. Ještě před Vánocemi budou muset uzavřít prodejny s výjimkou obchodů s nabídkou základních potřeb a prodlouženy budou školní vánoční prázdniny.