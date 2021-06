Slovensko může podle advokátky stíhat amnestované za únos exprezidentova syna

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Soudní dvůr Evropské unie by měl slovenským úřadům schválit vydání evropského zatykače na muže, který byl již v minulosti stíhán za únos syna bývalého prezidenta Michala Kováče, ale jeho možnému odsouzení zabránila amnestie. Soudu to dnes navrhla jeho generální advokátka, podle níž není nové stíhání amnestovaného člověka v rozporu s unijním právem. Soud by měl dospět ke konečnému stanovisku v několika příštích měsících.