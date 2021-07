Slovensko nebude vyžadovat karanténu při tranzitu, stanovilo koridory

Úřad hlavního hygienika v nové vyhlášce rovněž rozhodl, že izolace při vstupu na Slovensko nebude vyžadována ani u některých dalších skupin neočkovaných osob.

Stanovení koridorů pro tranzit souvisí se zpřísněním režimu na slovenských hranicích kvůli šíření nakažlivější mutace koronaviru. Od příštího pátku bude Slovensko podle dřívějšího rozhodnutí vlády vyžadovat při vstupu do země dvoutýdenní karanténu až na výjimky od všech lidí, kteří nejsou očkováni proti covidu-19. Izolaci bude možné předčasně ukončit po obdržení negativního výsledku PCR testu na koronavirus, který lze podstoupit nejdříve pátý den karantény. Jednou z výjimek z povinného nástupu do karantény bude právě tranzit přes Slovensko.

Například pro přejezd z Česka přes Slovensko dále do Maďarska nebo Rakouska, který využívají motoristé při cestách i do Chorvatska, je určena trasa po dálnici D2 od hraničního přechodu Břeclav/Brodské po hraniční přechod s Rakouskem Bratislava-Jarovce/Kittsee nebo s Maďarskem přechod Čunovo/Rajka. V takovém případě se cestující nemusejí ani elektronicky registrovat při vstupu na Slovensko. Zároveň s výjimkou čerpání pohonných hmot není povoleno na slovenském území zastavit.

Do karantény po vstupu na Slovensko nebudou muset od 9. července plně očkované osoby; stejnou výjimku do 9. srpna budou mít i lidé, kteří absolvovali očkování alespoň jednou dávkou proti covidu-19, a také děti ve věku 12 až 18 let. Karanténa se do 1. září nebude vztahovat ani na neočkované pracovníky, kteří dojíždějí přes hranice do zaměstnání.

V současnosti se při cestách na Slovensko z Česka a z dalších zhruba čtyř desítek zemí s nízkým epidemickým rizikem vyhnou karanténě i cestující, kteří mají potvrzení o negativním výsledku testu na koronavirus.

Slovensko nadále nebude vyžadovat karanténu kromě jiných od pracovníků ve vybraných profesích, jako například řidičů v nákladní dopravě, posádek letadel a vlaků, jakož ani od studentů při cestách z důvodu studia.