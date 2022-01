Slovensko od pondělí zruší zákaz nočního vycházení, další restrikce zůstanou

Ministerstvo školství dříve během dne oznámilo, že v pondělí se do škol vrátí žáci základních a středních škol. Slovensko zatím nezaznamenalo rychlé šíření koronavirové varianty omikron, která v některých státech přispěla k vysokým přírůstkům nakažených.

Nouzový stav a zákaz vycházení s výjimkami zavedl kabinet premiéra Eduarda Hegera loni v listopadu kvůli přetíženým nemocnicím. Od poloviny prosince pak omezení volného pohybu osob platí už jen večer a v noci.

Další epidemická opatření, která se týkají například podmínek vstupu zákazníků do některých prodejen, dále restaurací, provozů služeb, ubytovacích zařízení, lyžařských středisek či cestování ve veřejné dopravě na dálkových linkách, zůstanou podle ministerstva zdravotnictví v platnosti. To znamená, že například do restaurací či řady prodejen, s výjimkou obchodů kromě jiného s potravinami, bude vstup povolen pouze zákazníkům, kteří jsou očkovaní proti covidu-19 nebo kteří toto onemocnění prodělali. Hosté ubytovacích zařízení budou nadále navíc potřebovat i potvrzení o negativním výsledku testu na koronavirus.

Po prodloužených prázdninách se na začátku příštího týdne otevřou základní i střední školy. Nošení roušek bude povinné i pro nejmenší žáky. Úřady také rodičům doporučily, aby své potomky otestovali na koronavirus ještě před nástupem do školy a v testování pokračovali dvakrát týdně.

Ve slovenských nemocnicích bylo v pondělí hospitalizováno 2267 lidí s covidem-19. Na začátku prosince, kdy Slovensko zaznamenalo vrchol nynější třetí vlny koronavirové infekce, zdravotnická zařízení v zemi hlásila přes 3600 covidových pacientů.