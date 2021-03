Slovensko ode dneška opět mění očkovací plán

Ještě na konci února se na očkování proti covidu-19 mohli na Slovensku přihlásit i mladí pracovníci z vybraných profesí. Mezi nimi byli například prodavači a taxikáři, kteří se dostali na řadu před seniory. Očkováni byli vakcínou od firmy AstraZeneca, kterou země původně podávala jen lidem do věku 55 let. Nově se věková hranice zvýšila na 70 let. V Česku se touto vakcínou mohou očkovat všichni dospělí.

Podle nové vyhlášky hlavním kritériem při očkování na Slovensku bude věk, senioři mají přednost. Na seznam náhradníků pro případ, že se k očkování nedostaví objednaná osoba, mohou být zařazeni například lidé s vážnějším onemocněním nebo prodavači starší 50 let. Už dříve Slovensko začalo očkovat zdravotníky, dále klienty a zaměstnance domovů seniorů či učitele.

Na očkování se Slováci přihlašují zejména přes internet. Učinit tak mohou v případě, že jsou vypsány nové termíny. Kritiku veřejnosti i médií v zemi vyvolal postup ministra zdravotnictví, který uvolnění 13.000 dalších rezervací pro obyvatele starší 70 let ohlásil v sobotu pozdě večer prostřednictvím facebooku. Mnoho lidí čekalo u počítače do noci, aby mohli zaregistrovat na očkování sebe nebo své rodiče. Rezervace se rychle zaplnily. Kromě toho úřady bez předchozího informování vypsaly 11.000 míst pro očkování lidí ve věku 60 až 70 let, jež využili hlavně zájemci, kteří sledují příslušný státní portál.

Pětimilionové Slovensko v současnosti čelí silné druhé vlně koronavirové nákazy. V neděli počet hospitalizovaných s covidem-19 nebo s podezřením na toto onemocnění dosáhl nového maxima 4056 pacientů. V přírůstku úmrtí na covid-19 bylo Slovensko v přepočtu na obyvatele dříve na prvním místě na světě.