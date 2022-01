Slovensko odložilo zkrácení platnosti výjimky z restrikcí po prodělání nákazy

V souladu s dřívějším rozhodnutím vlády ÚVZ ale vydal nové vyhlášky, na jejichž základě pro vstup do některých provozů nebo na některé akce už nebudou stačit pouze dvě dávky vakcíny proti covidu-19. Například do fitness a wellness center, jakož i do aquaparků, dále na oslavy, večírky, svatební hostiny či diskotéky se dostanou jen lidé po aplikaci posilující dávky vakcíny nebo naočkované osoby bez posilující dávky a s potvrzením o negativním výsledku testu na koronavirus nebo o prodělání covidu-19.

Naopak lanovky a lyžařské vleky nově budou moci využívat i ti turisté, kteří předloží pouze potvrzení o negativním výsledku testu na koronavirus. Nyní jsou tato dopravní zařízení vyhrazena pouze návštěvníkům naočkovaným proti covidu-19 nebo po prodělání onemocnění; tento režim bude pokračovat také například pro restaurace a řadu obchodů. V ubytovacích zařízeních se zase hosté po posilující dávce vakcíny už nebudou muset prokazovat testem na koronavirus.

Pětimilionové Slovensko se v EU řadí k zemím s nejnižším podílem očkovaných obyvatel proti covidu-19. Třetí dávku vakcíny tam dostalo 1,2 milionu lidí.

Neočkovaní zaměstnanci na Slovensku se ve firmách budou nejméně do konce ledna testovat na koronavirus nadále pouze jedenkrát do týdne. Vláda v balíku opatření původně počítala s tím, že testování bude alespoň dvakrát týdně.

Slovensko zaznamenalo vrchol třetí vlny koronavirové nákazy na začátku loňského prosince, kdy bylo v nemocnicích přes 3600 covidových pacientů. Nyní je ve zdravotnických zařízeních kolem 1800 hospitalizovaných s covidem-19.