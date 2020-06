Slovensko po dvou a půl měsících částečně otevřelo školy

Kromě mateřských škol úřady povolily otevření prvních až pátých ročníků na základních školách. Rodiče se ale mohli rozhodnout, zda jejich děti půjdou znovu do školy, nebo se budou vzdělávat doma například přes internet, jak tomu bylo v uplynulých týdnech. Podle odhadu ministerstva školství se do škol vrátí nanejvýš 70 procent žáků.

Obnovení provozu škol provází řada opatření, jako například měření teploty dětem a dezinfekce rukou. V základních školách může být v jedné třídě maximálně 20 žáků. Během samotného vyučování ve třídách nošení roušky povinné není.

Největší zaměstnavatelé se dříve vyslovili pro obnovení povinné školní docházky. Pokud rodič nepošle malé dítě do školy, může podle úřadů nadále pobírat ošetřovné. Zároveň to znamená, že rodič nemusí nastoupit do zaměstnání.

Slovensko začalo uvolňovat karanténní omezení v uplynulých týdnech. Země se zhruba 5,5 milionu obyvatel již zhruba šest týdnů zaznamenává nízký počet nových případů nákazy koronavirem. Dosud země potvrdila 1522 infikovaných, z nichž se zhruba 90 procent již vyléčilo a 28 lidí s koronavirem zemřelo.