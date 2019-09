Slovensko po pádu stíhačky MiG-29 pozastavilo lety

Letadlo spadlo nedaleko Nitry na jihu země. Pilot dopadl do prostoru obce Podhorany, odkud si s pomocí místního občana zavolal sanitku. V nemocnici v Nitře jej navštívil ministr obrany Peter Gajdoš, podle nějž muž není v ohrožení života.

Podle policie by příčinou nehody mohl být nedostatek paliva. Zdůraznila, že nedostatek paliva ale může být zapříčiněn i poruchou. Gajdoš však tyto informace nepotvrdil. O příčinách nehody nechce do skončení vyšetřování spekulovat. Stíhačka po pádu do části obce Nové Sady - Ceroviny začala hořet, na místě zasahovalo 12 hasičů.

Ministr ocenil profesionalitu pilota, který v kritické situaci stihl letadlo ještě předtím, než se katapultoval, zaměřit do neobydlené oblasti, a nezpůsobil tak žádné škody na životech ani na majetku. Zástupce náčelníka Generálního štábu Miroslav Lorinc jeho slova potvrdil a dodal, že pilot je jedním z nejzkušenějších ve slovenských vzdušných silách. Na všech typech letadel měl nalétáno téměř 1200 letových hodin, na tomto typu stroje MiG-29 pak skoro 630 hodin.

Slovensko mělo do sobotního pádu 12 stíhaček MiG-29. Letuschopná je obvykle jen menší část z nich. Jejich stáří se podle Denníku N pohybuje mezi 20 a 30 lety.

Dosluhující ruské stroje MiG-29 země nahradí novými americkými stíhačkami. Smlouvu o nákupu 14 kusů nejmodernější verze bitevníků F-16 Bratislava podepsala loni, první stroje by Slovensko mělo dostat v roce 2022.