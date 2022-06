Slovensko počítá s postupným výraznějším zvýšením počtu vojáků

Ambicí ministerstva je, aby pětimilionové Slovensko do konce roku 2024 mělo až 16.000, o dva roky později 18.000 a do roku 2035 až 22.000 vojáků. Pro letošní rok je počet profesionálních příslušníků slovenské armády stanoven na 14.100 osob.

Desetimilionové Česko mělo v loňském roce více než 27.000 profesionálních vojáků. Ministryně obrany Jana Černochová letos v lednu uvedla, že by považovala za ideální, aby ročně do armády přišlo 2000 nových vojáků; v současné době to podle ní je 500 až 800.

V příštích letech hodlá Slovensko začít nebo pokračovat například s nákupem kolových a pásových obrněných vozidel, nákladních automobilů a bezpilotních prostředků, a chce uvést do provozu 14 objednaných stíhaček F-16. Vytvořena bude těžká mechanizovaná brigáda a Bratislava by měla přijmout rozhodnutí o případném nákupu tanků.

Plán rozvoje resortu ministerstva obrany do roku 2035 počítá s tím, že země bude dlouhodobě vyčleňovat na obranu alespoň dvě procenta výkonu ekonomiky, jak to vyplývá ze závazku členských zemí NATO.