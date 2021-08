Slovensko podle premiéra Hegera poskytne azyl deseti Afgháncům

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Slovensko poskytne azyl deseti Afgháncům, kteří v posledních letech intenzivně spolupracovali s členskými státy Evropské unie. Oznámil to dnes slovenský premiér Eduard Heger. Podle něj také několik Slováků požádalo o zajištění přesunu do bezpečí z Afghánistánu poté, co se islamistické hnutí Tálibán zmocnilo všech velkých afghánských měst.