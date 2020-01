Slovensko přijme tisíce uprchlíků? Ficova strana varuje před Kiskou, vypustila VIDEO

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Na Slovensku loni požádalo o azyl více lidí než v předchozím roce, celkový počet žadatelů ale zůstal na nízké úrovni. Vyplývá to z údajů slovenského ministerstva vnitra. Téma migrace zasáhlo i do kampaně před únorovými parlamentními volbami. Žádost o udělení azylu na pětimilionovém Slovensku loni podalo 232 lidí. To sice představuje meziročně nárůst o téměř třetinu, zároveň je to jeden z nejnižších počtů od vzniku státu v roce 1993.