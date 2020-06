Slovensko ruší uzavření prodejen o nedělích i další omezení

Bratislava přitom už dříve umožnila volné cestování do zhruba dvou desítek států včetně Česka a zrušila většinu karanténních omezení namířených proti chorobě covid-19.

Od začátku července bude na Slovensku povoleno organizování například sportovních akcí s účastí více než tisícovky diváků pod podmínkou, že mezi dvojici návštěvníků na stadionech bude volné místo. Stejné pravidlo bude platit i pro jiné hromadné akce. Uvolnění omezení v této oblasti požadovali mimo jiné zástupci fotbalových klubů a hokejového svazu.

Prodejny na Slovensku budou moci otevřít již o nadcházející neděli. Ke kritikům původního nařízení hygieniků o uzavření obchodů v tento den kvůli dezinfekci prostor i po zrušení nouzového stavu v zemi se dříve v tomto týdnu přidala prezidentka Zuzana Čaputová. Matovič dnes ale řekl, že by do budoucna uvítal plošné nedělní uzavření prodejen; proti takovému kroku ale vystupuje menší koaliční strana Svoboda a solidarita.

Slovenský premiér vybídl obyvatele země, aby dovolenou trávili ve vlasti. "Nejbezpečnější země, do které je třeba cestovat, je Slovensko," řekl Matovič. Pokud lidé ale chtějí k moři, měli by si podle něj vybrat například Chorvatsko, Černou Horu nebo Řecko. Premiér občanům doporučil, aby se nevydávali do polského Slezského vojvodství, které je považováno za území s vysokým rizikem koronavirové nákazy. S kolegy z EU chce Matovič hovořit o výměně informací o osobách, které překračují hranice schengenského prostoru volného pohybu.

Na Slovensku až na výjimky zůstává v platnosti povinné nošení roušek nebo jiného zakrytí nosu a úst v interiérech budov, kam chodí veřejnost.

Slovensko se řadí v Evropě k zemím s nízkým počtem nakažených i úmrtí pacientů s koronavirem.