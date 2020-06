Slovensko ruší většinu zbylých restrikcí. Vyhráno ale ještě není, varuje Matovič

Roušky nebo jiný způsob zakrytí nosu a úst bude nově povinné jen ve veřejných budovách nebo v prodejnách, výjimku dostanou pracoviště při dodržování dvoumetrových odstupů.

Na seznam takzvaných bezpečných zemí, na kterém jsou nyní Česko, Maďarsko a Rakousko, přibudou například Německo, Švýcarsko, Chorvatsko, Bulharsko, pobaltské země a některé státy na severu Evropy. To znamená možnost volného cestování do těchto zemí. Zároveň se od středy zruší povinná karanténa při příjezdu na Slovensko, která už nyní ale není nutná pro některé skupiny osob.

Stávající omezení počtu dětí v mateřských školách nebo žáků v prvním až pátém ročníku základních škol, které byly dříve otevřeny, již nebudou platit. Později v tomto měsíci se budou moci otevřít i střední školy, a to na sedm dnů do začátku letních prázdnin. Účast žáků bude nadále dobrovolná, školy by toto období měly využít například k předávání vysvědčení.

Matovič v souvislosti s odbouráváním karanténních omezení vybídl obyvatele k opatrnosti. "Jsou příklady v Evropě, kde si mysleli, že už jsou za vodou. Najednou se jim to vymklo z pod kontroly a najednou mají druhou vlnu (koronaviru)," řekl Matovič a jako příklad uvedl Severní Makedonii, která kvůli znepokojivému nárůstu počtu nakažených koronavirem částečně obnovila zákaz vycházení.

Slovensko zároveň ruší omezení počtu zákazníků v prodejnách, opětovně mohou otevřít noční kluby. O nedělích budou muset mít obchody nadále zavřeno a tento den má být využit k dezinfekci prostor. Matovič prosazuje trvalý zákaz nedělního prodeje, proti je jedna z menších koaličních stran.

Slovenský parlament dnes schválil zákon o poskytování státních dotací na nájemné podnikatelům, kteří museli kvůli karanténním opatřením přerušit činnost provozoven. Výše dotace bude záviset na slevě, kterou nájemcům poskytne pronajímatel prostor. Celkový objem státní pomoci by mohl dosáhnout 200 milionů eur (5,3 miliardy korun). Slovensko po propuknutí pandemie zavedlo i jiné programy na pomoc firmám a dalším skupinám lidí včetně příspěvků na udržení zaměstnanosti, čerpání peněz ale zaostalo za původními očekáváními.

Slovensko se zhruba 5,5 milionu obyvatel zaznamenalo dosud 1531 potvrzených případů nákazy. Z tohoto počtu se již více než 90 procent pacientů vyléčilo a 28 lidí zemřelo.

Navzdory tomu, že Slovensko od druhé poloviny dubna zaznamenává nízký přírůstek nových infikovaných, v zemi nadále platí nouzový stav. Týká se pracovníků ve zdravotnictví a v sektoru sociálních služeb, které tak zaměstnavatelé mohou přesouvat mezi odděleními a kteří nemohou stávkovat. Zároveň platí zákaz shromažďování. Podle zákona může nouzový stav v zemi může trvat nejdéle 90 dnů, tato lhůta uplyne v sobotu.