Slovensko se blíží prahu humanitární katastrofy. Počet hospitalizovaných je téměř kritický

Epidemická situace na Slovensku, které má oproti průměru EU naočkováno méně obyvatel, se zhoršuje od září a vláda chystá nová opatření. Podle prezidentky Zuzany Čaputové je země v tak špatné situaci, že potřebuje takzvaný lockdown, tedy celostátní uzávěru.

Ministerstvo zdravotnictví dnes oznámilo, že v pondělí měly nemocnice 3182 covidových pacientů. V úvodu týdne jich přibylo 161 a během jednoho měsíce se počet hospitalizovaných s covidem-19 zvýšil na téměř trojnásobek výchozího stavu. Téměř 83 procent z nich není vůbec nebo plně očkováno.

Slovenské zdravotnictví se už před vypuknutím koronavirové krize potýkalo s nedostatkem personálu, který se podle dostupných informací nyní prohloubil. Stávající počet covidových pacientů ve slovenských nemocnicích je nejvyšší od konce března, kdy země čelila silné druhé vlně epidemie covidu-19. Slovensko tehdy využilo pomoc zdravotníků ze zahraničí a několik covidových pacientů ve vážném stavu ze Slovenska převzalo k další léčbě Německo a Polsko.

"Prohráváme boj s covidem, a to zejména v tom smyslu, že jsme nejhorší na světě v počtu nově nakažených lidí na milion obyvatel. Potřebujeme omezit mobilitu, potřebujeme lockdown. Jsme na tom tak špatně, že takové opatření, které doporučují odborníci, se musí dotknout všech," řekla Čaputová novinářům v emotivním projevu po návštěvě jedné z bratislavských nemocnice. Podle ní zavedení nepopulárních opatření je zcela nevyhnutelné, byť je to nefér vůči lidem, kteří dodržovali omezení a nechali se očkovat.

Za pondělí úřady na pětimilionovém Slovensku potvrdily 66 úmrtí na covid-19, nejvíce za jeden den od zhruba poloviny letošního dubna. Přibylo přes 6700 infikovaných. Dosavadní denní rekord odhalených nových případů infekce prostřednictvím laboratorních testů, a to 9171 nakažených, zaznamenala země minulý týden.

Slovensko v pondělí zpřísnilo epidemická omezení zejména pro neočkované obyvatele, kteří neprodělali covid-19. O dalších opatřeních by měl ve středu jednat kabinet premiéra Eduarda Hegera, ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský opakovaně navrhoval vyhlášení celostátní uzávěry. Už v pondělí o nových omezeních hovořili na schůzce představitelé vládní koalice, kteří ale detaily neoznámili. Někteří politici uvedli, že opatření by neměla platit pro všechny a že naočkovaní by měli mít výhody.