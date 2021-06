Slovensko se chystá kvůli mutaci zpřísnit podmínky vstupu do země

Všichni cestující by se měli nadále elektronicky registrovat při vstupu do země. Lidé, kteří nebyli očkováni proti covidu-19, se navíc budou muset objednat na laboratorní vyšetření na koronavirus. Dodržení zmíněných povinností budou na hranicích kontrolovat policisté.

Přísnější pravidla by nově měla platit i pro lidi, kteří pravidelně dojíždějí přes hranice za prací. Na tuto skupinu cestujících se nyní vztahují některé výjimky z epidemických nařízení.

Slovensko po dřívějším zlepšení epidemické situace umožnilo cestování svých obyvatel do zahraničí na dovolenou a zmírnilo podmínky návratu do země. Cestující ze seznamu takzvaných zelených zemí, na který Bratislava zařadila přes čtyři desítky států včetně Česka, se nyní vyhnou karanténě po vstupu na Slovensko v případě, že při překročení hranic mají potvrzení o negativním výsledku testu na koronavirus. V platnosti zůstalo opatření, že karanténa se nevztahuje na děti do 18 let, dále na lidi, kteří v posledním půlroce prodělali onemocnění covid-19, a také na očkované proti této nemoci. Lidé, kteří covid-19 prodělali, v budoucnu podle Lengvarského už patrně při cestování na Slovensko nebudou zvýhodněni.