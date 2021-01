Slovensko se veřejně vymezilo vůči Rusku, upozornilo na propagandu

V pasáži věnované Rusku Bratislava napsala, že země nemůže přehlížet porušování základních zásad mezinárodního práva, zasahování do demokratických procesů jiných států a snahy o oslabování základů evropské bezpečnostní architektury. Kabinet premiéra Igora Matoviče, který po loňském nástupu do úřadů zdůraznil význam členství země v EU a v NATO, za rozpor s mezinárodním právem označil konflikt na východě Ukrajiny vyvolaný agresivním chováním Ruska a také nelegální okupaci ukrajinského Krymu a Sevastopolu.

Korčok uvedl, že Slovensko chce patřit do bloku zemí, které ctí principy právního státu. "Jedna část tohoto světa, ke které se hlásí Slovenská republika, chce spravovat svět na základě demokratických principů. Udělám všechno pro to, abychom patřili do tohoto světa a ne do toho světa, který hovoří jen na papíře, že patří do demokratického světa," řekl ministr před poslanci.

Podle nové bezpečnostní strategie Slovenska, která nahradí dokument z roku 2005, Čína zase prosazuje vlastní způsob vládnutí a odlišné chápání lidských práv a svobod, což Bratislava hodlá zohledňovat i ve vzájemných vztazích.

Dokument upozorňuje také na takzvané hybridní hrozby, kterým Slovensko čelí. "Nejvýrazněji se hybridní působení projevuje cíleným šířením propagandy a dezinformací proti demokratickému zřízení a ukotvení Slovenska v NATO a EU," píše se v bezpečnostní strategii.

Šéf opoziční krajně pravicové strany Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko Marian Kotleba v rozpravě kromě jiného kritizoval, že vláda chce pokračovat v podpoře misí a aktivit NATO. "To je jen potvrzením toho, komu vláda a autoři tohoto dokumentu zcela otevřeně slouží," řekl.

Místopředseda nejsilnější opoziční strany Směr-sociální demokracie Juraj Blanár při hlasování zase neuspěl s návrhem, aby byl předložený dokument vrácen na dopracování.

Slovensko připravovalo novou bezpečnostní strategii země již za předchozí vlády, kvůli neshodám v tehdejší koalici ji parlament neprojednal. Nacionalistická Slovenská národní strana, jejíž představitelé se netajili vstřícným vztahem k Moskvě, požadovala přepracování dokumentu a chtěla změnu pozice Slovenska k Rusku. Text tehdejšího návrhu bezpečnostní strategie Slovenska byl vůči Rusku méně kritický než nynější dokument.