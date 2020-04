Slovensko stárne. Průměrný věk obyvatel překročil hranici 41 let

Průměrný věk obyvatel na Slovensku loni dosahoval 41,06 roku a v posledních letech se zvyšuje. Ještě před deseti lety byl tamní průměrný věk pod hranicí 39 let.

Zmíněný vývoj souvisí hlavně s tím, že důchodového věku postupně dosahují početné populační ročníky poválečného "babyboomu" a že dříve v zemi výrazně klesla porodnost. Podle dřívějších odhadů by se Slovensko mělo postupně zařadit v EU mezi státy s nejstarší populací.

Na Slovensku stoupá podíl seniorů, loni byl každý šestý obyvatel země starší 65 let. Pokles populace v produktivním věku pokračoval, zvýšil se ovšem počet dětí do 14 let.

Loni mělo Slovensko téměř 5,46 milionu obyvatel, tedy nejvíce od vzniku státu v roce 1993. Přirozený přírůstek obyvatelstva, což je rozdíl mezi počtem narozených a počtem zemřelých, dosáhl 3820 lidí. Oproti roku 2018 to znamená nárůst o 14 procent. Prostřednictvím zahraniční migrace země získala 3632 obyvatel, tedy o osm procent méně než předloni.