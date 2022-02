Slovensko třetí den po sobě oznámilo přes 20.000 nakažených

Za čtvrtek laboratoře na pětimilionovém Slovensku odhalily 20.051 infikovaných koronavirem. To je blízko dosavadního rekordního přírůstku 20.582 případů, který země zaznamenala v úterý.

Od poloviny ledna, kdy počty infikovaných na Slovensku začaly výrazněji stoupat v souvislosti se šířením nakažlivější koronavirové varianty omikron, přibylo také covidových pacientů v nemocnicích. Hospitalizovaných s covidem-19 bylo ve čtvrtek 2053 lidí, v porovnání s vrcholem předchozí silné třetí vlny nákazy loni v prosinci je jich ale o zhruba dvě pětiny méně. Ubylo také pacientů, kteří potřebují podporu umělé plicní ventilace. Slovenský ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský už dříve řekl, že koronavirová varianta omikron způsobuje lehčí průběh onemocnění.

Navzdory stávajícím vysokým přírůstkům infikovaných Bratislava pokračuje v uvolňování restrikcí. Od poloviny února by měl být do všech prodejen umožněn vstup zákazníkům bez ohledu na jejich očkovací status. V současnosti mohou do vybraných maloobchodních provozů jen zákazníci, kteří jsou očkovaní proti nemoci covid-19 nebo kteří toto onemocnění prodělali. Toto omezení se nevztahuje například na prodejny potravin, lékárny či drogerie. Některé provozy služeb včetně ubytovacích zařízení se musejí řídit ještě přísnějšími epidemickými pravidly, zákazníkovi ke vstupu nepostačuje očkování pouze dvěma dávkami vakcíny proti covidu-19.