Slovensko uvolnilo koronavirové restrikce, hygienická opatření zůstala

Od dnešního rána mohou na Slovensku podle opatření vydaného hlavním hygienikem otevřít všechny prodejny s výjimkou velkých nákupních center, kde nadále mohou prodávat zboží nebo poskytovat služby jen vybrané provozy, jako například lékárny, obchody s potravinami či telekomunikační operátoři.

Do prodejen je nadále povolen vstup zákazníků jen s překrytými ústy a nosem a v jednom okamžiku může být v obchodech pouze tolik kupujících s výjimkou dětí, aby na každého z nich připadalo 25 metrů čtverečních podlahové plochy prodejny. Toto opatření již dříve způsobilo vytváření front například před prodejnami potravin.

V platnosti zůstalo uzavření maloobchodních prodejen o nedělích kvůli jejich dezinfekci. Do obchodů s potravinami a do drogerií mohou dopoledne během dvou hodin vstupovat od pondělí do pátku jen senioři.

S ohledem na nízký počet nových případů koronaviru Bratislava urychlila odbourávání karanténních opatření. Kromě plošného otevření většiny prodejen hygienici umožnili také například provoz teras restaurací. U jednoho stolu mohou sedět nanejvýše dvě osoby nebo rodiče s dětmi a mezi stoly musí být zachován alespoň dvoumetrový odstup. Obsluhující personál má povinnost nosit roušku a stoly je třeba po každém zákazníkovi dezinfikovat.

Ubytovací zařízení nemohou poskytovat doprovodné služby, jako například provoz wellness center či bazénů, povolena je donáška jídla na pokoje. Klienty lze ubytovat pouze v pokojích, které jsou vybaveny koupelnou a toaletou. Taxíky opět mohou vozit zákazníky, prostor mezi řidičem a pasažérem musí být oddělen a po každé jízdě je nařízena čtvrthodinová přestávka a dezinfekce prostor pro zákazníky.

Omezení platí také pro konání bohoslužeb, provoz kadeřnictví, holičství či veřejných knihoven.

V úterý na Slovensku přibylo osm případů nákazy, tedy stejně jako v pondělí. Dohromady pětimilionové Slovensko dosud zaznamenalo 1429 nakažených, z toho 762 pacientů se vyléčilo a 25 lidí s koronavirem zemřelo.

Bratislava umožnila podnikatelům, kteří z rozhodnutí úřadů museli uzavřít své provozy nebo jim klesly tržby, požádat o kompenzace. Dosud vyplacený balík peněz zaostal za očekáváními. Vlastní program pomoci v hodnotě více než tří milionů eur (81 milionů korun) pro své odběratele ohlásila přední slovenská pivovarnická společnost Plzeňský Prazdroj Slovensko, která patří do japonské skupiny Asahi a která také prodává české značky piv. Restaurace, bary či ubytovací zařízení patří v době pandemie covidu-19 k nejpostiženějším sektorům ekonomiky.