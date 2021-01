Slovensko už naočkovalo dvě procenta populace, chybí vakcíny

Očkování proti covidu-19 zahájila Bratislava 26. prosince, tedy o den dříve než většina členských zemí EU. Do středy tohoto týdne byla první dávka vakcíny na Slovensku, které má téměř 5,5 milionu obyvatel, podána 115.399 osobám. To představuje 2,1 procenta populace.

Z dodaných vakcín Slovensko podle tisku také vytváří rezervu pro lidi, kteří již dostali první dávku. Po dřívější změně očkovacího plánu by druhá dávka v zemi měla být aplikována po uplynutí čtyř místo dříve stanovených tří týdnů od dávky první. Oběma dávkami bylo na Slovensku dosud proočkováno téměř 5500 lidí.

V první fázi Slovensko očkovalo zejména zdravotníky. Pozornost ale vyvolal případ jednatřicetileté bývalé tenistky Dominiky Cibulkové, která byla spolu se svým manželem očkována přednostně mimo pořadí. Parlament v reakci změnil zákon a zdravotnickým zařízením bude hrozit pokuta do 10.000 eur (260.000 korun), pokud při očkování proti covidu-19 upřednostní zájemce mimo schválený harmonogram.

Národní plán předpokládá očkování v 11 fázích, nyní se země nachází ve třetí. Po zdravotnicích a obyvatelích starších 85 let se od toho týdne mohou na očkování registrovat i lidé, kteří dosáhli věku alespoň 75 let. Začátek registrace této skupiny obyvatel ale provázelo přetížení telefonického centra, při objednávání přes internet byly zase v některých očkovacích centrech vyčleněné termíny už rezervovány. Ministerstvo zdravotnictví slíbilo nápravu.

Očkovací plán Slovenska předpokládá, že po seniorech budou očkováni například vážně nemocní. Mladší obyvatelé by měli přijít na řadu později, patrně až v létě. Premiér Igor Matovič i ministr zdravotnictví Marek Krajčí dříve uvedli, že tempo očkování bude záviset na dodávkách vakcín. Urychlit by ho mohlo schválení vakcíny od firmy AstraZeneca, která už se ale dostala do sporu s EU ohledně objemu dodávek.