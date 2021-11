Slovensko v době rychlého šíření koronavirové infekce zmírní omezení pro očkované

Zároveň budou zpřísněny kontroly dodržování epidemických omezení. Na sociální síti to oznámil premiér Eduard Heger. Slovensko se v EU řadí k zemím s nejnižším podílem očkovaných obyvatel.

V nejvyšším stupni epidemického rizika je od začátku tohoto týdne téměř polovina okresů, a to včetně regionů Vysokých a Nízkých Tater. V praxi to znamená, že například hotely nesmějí ubytovávat turisty a restaurace zase mohou pouze rozvážet jídlo a nápoje nebo je vydávat přes okénko. Uvolnění těchto omezení pro očkované proti covidu-19 požadovali zástupci cestovního ruchu.

Na zmírnění opatření pro naočkované se podle Hegera dohodli zástupci vládní koalice. Podle něj si pandemická situace vyžaduje odměnu za zodpovědnost. Heger také uvedl, že vláda na svém nejbližším jednání projedná i zpřísnění kontrol dodržování epidemických opatření. Například hygienici a policie by na místě nově mohli nařídit uzavření podniku. Zaměstnavatelé podle návrhu zase budou moci od pracovníků nově vyžadovat potvrzení o očkování, prodělání covidu-19 nebo o testu na koronavirus, jak to navrhlo konzilium odborníků. Naopak jeho další doporučení, a to povinné očkování vybraných skupin obyvatel proti covidu-19, vláda podle Hegera zatím nezavede.

Tempo šíření koronavirové infekce na pětimilionovém Slovensku zrychluje od září, minulý týden pak země na základě laboratorních vyšetření zaznamenala rekordní přírůstek nových případů nákazy. O uplynulém víkendu bylo ve slovenských nemocnicích přes 2100 pacientů s covidem-19. Jde o největší počet od zhruba poloviny letošního dubna, kdy v zemi doznívala druhá silná vlna koronavirové nákazy.