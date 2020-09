Slovensko v pondělí rozhodne o možném zařazení Česka mezi rizikové země

Bratislava také ohlásila další opatření v zájmu zpomalení šíření koronaviru na Slovensku, které ve čtvrtek zaznamenalo druhý nejvyšší přírůstek počtu infikovaných od propuknutí pandemie nemoci covid-19.

"Na konziliu jsme jako odborníci jednoznačně konstatovali, že Česká republika v plném rozsahu splňuje kritéria červené, tedy rizikové země. Rakousko se rovněž dostává do červené zóny," uvedl Krajčí. Dodal, že výhodou Rakouska oproti Česku je skutečnost, že z jeho rizikových regionů ohledně koronaviru je blízko hranic se Slovenskem pouze Vídeň.

Krajčí řekl, že situace v Česku je vážná a není velká naděje rychle zvládnout nástup infekce, který označil za hrozivý. Česko ve čtvrtek zaznamenalo rekordní denní přírůstek počtu nakažených koronavirem.

Česko a Rakousko se v současnosti nacházejí na slovenském seznamu méně rizikových zemí, který čítá necelé tři desítky států. Pokud lidé přijíždějí na Slovensko z jiných zemí, musejí nastoupit do karantény a podstoupit test na koronavirus. Příslušné nařízení slovenských hygieniků ale obsahuje výjimky ze zmíněných povinností pro různé skupin cestujících a zaměstnanců.

"Chtěl bych požádat všechny občany Slovenska, aby necestovali. Vstoupit do každé naší sousední země s výjimkou Polska přináší občanům Slovenska zvýšené riziko. Jet například do Česka nebo do Prahy je velmi nebezpečné, hrozí vysoké riziko nákazy," řekl slovenský ministr zdravotnictví. Dodal, že ze sousedních zemí Slovenska se koronavirová situace zlepšila jen v Polsku.

Pandemická komise vlády navrhla další omezení v zájmu zpomalení šíření koronaviru. Opatření se patrně dotknou hromadných akcí včetně zákazu jejich konání v hotelech, restauracích a podobných zařízení, s výjimkou svateb a karů. Podle Krajčího by to také znamenalo uzavření diskoték a klubů. Prodlouženo bude nošení roušek na školách.

Slovenský ministr zdravotnictví řekl, že druhou vlnu pandemie na Slovensku spouštějí zejména sociální kontakty mladých lidí na různých akcích s větším počtem lidí.