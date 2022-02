Slovensko vyhlásilo kvůli Ukrajině stav mimořádné situace

"Cílem vyhlášení mimořádné situace je vytvořit podmínky pro přijetí nezbytných opatření k zamezení a zmírnění následků mimořádné události v souvislosti s hromadným přílivem cizinců na území Slovenské republiky," cituje agentura slovenskou vládu.

Členové vlády a šéfové dalších centrálních úřadů státní správy mají přijímat opatření k civilní ochraně obyvatel a činit opatření k řešení krizové situace. Vláda rovněž zplnomocnila premiéra Eduarda Hegera a ministra vnitra Romana Mikulce, aby mimo jiné řídili záchranné práce.

Mikulec v pátek uvedl, že na hraničních přechodech není nápor lidí a Ukrajinci po přechodu hranic o pomoc slovenské úřady nežádají. "Hraniční přechody nečelí extrémnímu náporu. Lidé přicházejí v malých skupinách. Ti lidé, kteří přicházejí z Ukrajiny, nežádají o nic. Většinou mají příbuzné na Slovensku nebo v jiných zemích," řekl novinářům.

Podle odhadu Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky UNHCR válka z Ukrajiny vyhnala tento týden do okolních zemí už přes 120.000 lidí. Nejčastěji míří do Polska, další do Moldavska, Rumunska, Maďarska a také na Slovensko.

Slováci pomáhají uprchlíkům z Ukrajiny, vesnice Ubľa zřídila provizorní ubytovnu

Tělocvična základní školy ve slovenské vesnici Ubľa na hranici s Ukrajinou se proměnila v provizorní ubytovnu. Místní samospráva tam rozložila lůžka a matrace pro Ukrajince, kteří po invazi ruských vojsk na Ukrajinu svou vlast opustili. Lidé a humanitární organizace z bližšího či širšího okolí do vesnice přinášejí trvanlivé potraviny, deky, hygienické potřeby i hračky, pomáhá i policie a hasiči. Poslanec místního zastupitelstva Juraj Serej ČTK řekl, že ubytovaní uprchlíci mají namířeno zejména do České republiky.

"Válečný stav je válečný stav. Rozhodli jsme se pomoci tím nejbídnějším. Jsou unavení, přecházejí hranici v zimě. Poskytujeme jim místo, kde se mohou ohřát. Uděláme jim čaj, mají zajištěno jídlo," uvedl Serej.

V bezprostřední blízkosti společné hranice s Ukrajinou není na slovenské straně žádné velké město a ubytovacích kapacit je tam spíše poskrovnu. Vesnice Ubľa má zhruba 750 obyvatel a podle Sereje migrační vlně zatím nikdy nečelila. Podle slovenské policie teď na Slovensko proudí přes hraniční přechody mnohem více Ukrajinců než před vypuknutím válečného konfliktu na Ukrajině.

Ve vesnici Ubľa jídlo pro ubytované uprchlíky vaří ve školní kuchyni. "Dostávají snídani, oběd, večeři, čaj, kávu," řekl Serej. V organizování pomoci se střídají členové místní samosprávy.

Ještě dopoledne ve zmíněné tělocvičně mnoho uprchlíků po náročném přesunu spí. Mezitím přicházejí další, zejména ženy s dětmi, včetně nemluvňat. Přímo do vesnice je dopravuje i policejní dodávka. Skupinky dětí si hrají.

Po nařízení mobilizace na Ukrajině jedním z mála mužů v tělocvičně je Ukrajinec Peter, který vydělává v Česku. "Museli jsme uprchnout, všechen majetek jsme tam nechali. Já jsem hranici překročil před týdnem. Teď jsem sem přijel za rodinou, dva rodinní příslušníci jsou ještě na hranicích," řekl ČTK. Dodal, že jeho manželka, se kterou vychovávají dvě dcery, má rodinu v České republice, kam mají také namířeno a kde on sám vykonává pomocné práce.

Vesnice Ubľa zažila vlnu solidarity od lidí i humanitárních organizací. Ti do obce dopravili kromě jiného trvanlivé potraviny, hygienické potřeby, nápoje a pro děti spoustu hraček.

Serej nepředpokládá, že by ubytovaní Ukrajinci hromadně zůstali ve vesnici. Podle něj v regionu je málo pracovních příležitostí a sami uprchlíci chtějí jít dál. "Jejich rodinní příslušníci si po ně přijedou. Postupně je rozvážejí, hlavně do České republiky, ale i do Německa i na Slovensko," řekl.

Slovenské okresy u hranic s Ukrajinou patří na Slovensku k regionům s nejvyšší nezaměstnaností a s nižší životní úrovní, než jaká je na západě země.

Pracovníci slovenského velvyslanectví na Ukrajině se evakuovali do Rumunska

Pracovníci slovenského velvyslanectví v Kyjevě se dnes ráno evakuovali do Rumunska, oznámil dnes slovenský ministr zahraničních věcí Ivan Korčok. K evakuační koloně se přidali také pracovníci ze slovinského diplomatického úřadu na Ukrajině.

"Jsem hrdý na naše diplomaty a kolegu z Ministerstva obrany Slovenské republiky, kteří zůstávají v Kyjevě, nebo sami požádali o to, aby tam ve velmi složitých podmínkách pomohli našim občanům, kteří hledají útočiště na našem velvyslanectví," uvedl ministr v tiskové zprávě zaslané ČTK.

"Evakuační kolona slovenského zastupitelského úřadu z Kyjeva, ke které se přidali také kolegové ze slovinského velvyslanectví v Kyjevě, před několika minutami bezpečně překročila hranice do Rumunska," oznámil na facebooku ministr obrany Jaroslav Naď.

Ukrajinské ozbrojené složky na několika frontách bojují s ruskými ozbrojenými silami. Rusko ve čtvrtek zahájilo invazi na Ukrajinu, řada ambasád se kvůli bezpečnostní situaci už dříve přesunula z Kyjeva na západ Ukrajiny.

Praha už v pátek oznámila, že zaměstnanci českých zastupitelských úřadů v Kyjevě a ve Lvově už opustili Ukrajinu a jsou na cestě do České republiky.

Nizozemsko dnes oznámilo, že kvůli zhoršené bezpečnostní situaci přesune svou ambasádu ze západoukrajinského Lvova do polské Jaroslawi.