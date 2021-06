Slovensko začíná vystavovat evropské covidové certifikáty

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Slovensko začíná vystavovat evropské covidové certifikáty, které by od začátku července měly lidem ulehčit přeshraniční cestování v EU. Oznámilo to dnes slovenské ministerstvo zdravotnictví, které současně vybídlo obyvatele země, aby s ohledem na šíření nakažlivější mutace koronaviru zvážili cesty do zahraničí.