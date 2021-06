Slovensko zakáže držení psů na řetězu

Na základě schválené předlohy nebude v chovném zařízení a ani v domácnostech již možné psa uvazovat. Výjimkou bude chov takzvaných nebezpečných psů, dále služebních psů během pracovní činnosti nebo výcviku a krátkodobé uvázaní psa v době čištění chovného prostoru, krmení zvířete či jeho ošetření.

Zákon v případě podpisu prezidentkou vstoupí v platnost na začátku příštího roku, na stávající vlastníky psů se bude vztahovat přechodné období do konce roku 2023. Za porušení zákazu uvazování psů budou moci úřady uložit obyvatelům pokutu do 300 eur (7650 korun), podnikatelům od 400 do 3500 eur (10.200 až 89.250 Kč).

Změnu zákona uvítalo občanské sdružení Svoboda zvířat, které pod petici za zákaz držení psů na řetězu sesbíralo desítky tisíc podpisů. Tvrdilo například, že uvazování psů na řetěz způsobuje zvířeti utrpení a může negativně ovlivnit jeho zdraví a chování.