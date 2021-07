Slovensko zatím potvrdilo jen malý počet případů nakažlivější mutace koronaviru

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Slovensko zatím zjistilo jen zlomek případů nakažlivější varianty koronaviru na celkovém počtu zkoumaných vzorků infikovaných. Většinou šlo o lidi, kteří přijeli do země ze zahraničí nebo o ty, kteří s nakaženými přišli do kontaktu. Informoval o tom dnes úřad hlavního hygienika. Kvůli šíření zmíněné koronavirové mutace delta ve světě Bratislava minulý týden zpřísnila podmínky volného vstupu do země.