Slovensko zpřísní opatření pro turisty. Povinná karanténa pro neočkované zůstane

Učinil tak po té, co platnost dosavadního opatření o karanténě dříve v tomto týdnu pozastavil ústavní soud právě z důvodu, že výjimku z izolace dostali i osoby jen s první dávkou vakcíny. Karanténu nebude Slovensko nadále vyžadovat od některých skupin cestujících a lidí, kteří zemí po určených silničních koridorech pouze projíždějí.

Za plně očkovanou slovenské úřady považují osobu, u které uplynuly alespoň dva týdny po druhé dávce vakcíny nebo tři týdny od podání preparátu, pokud šlo o očkování jednodávkovou vakcínou. Do zmíněné kategorie budou patřit i osoby po dvou týdnech od první dávky vakcíny v případě, že ta byla podána do 180 dnů od prodělání covidu-19.

Pro plně neočkované proti covidu-19 bude obecně nadále platit povinná dvoutýdenní karanténa, kterou lze ukončit testem na koronavirus s negativním výsledkem. Laboratorní vyšetření lze nadále podstoupit nejdříve pátý den izolace.

Zatímco dosud se na očkované první dávkou vakcíny proti covidu-19 vztahovala plošná výjimka z nástupu do karantény, nově bude opatření přísnější. Volnější režim bude platit pro cestující, kteří do 9. července dostali první dávku zmíněného preparátu a na území Slovenska vstoupí do 2. srpna. Budou sice muset nastoupit do karantény, ale ukončit ji lze na základě testu na koronavirus absolvovaného hned v první den izolace. Tuto změnu po verdiktu ústavního soudu už dříve v tomto týdnu oznámil slovenský ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský.