Slovensko zpřísnilo omezení, v nemocnicích přibývá pacientů s covidem-19

Nemocnice na pětimilionovém Slovensku hlásily za neděli dohromady 3021 covidových pacientů, tedy nejvíce od konce března. Překročení hranice 3000 hospitalizovaných ministerstvo zdravotnictví dříve označilo za kritické v souvislosti se zajištěním zdravotní péče. Zdravotnická zařízení využila prakticky všechna dostupná lůžka s umělou plicní ventilací, která jsou určena také pro pacienty s covidem-19 ve vážném stavu. Slovensko přitom už před koronavirovou krizí čelilo nedostatku zdravotníků.

Po zpřísnění karanténních opatření například do obchodních domů mají nově až na výjimky přístup jen naočkovaní lidé a ti, kteří v posledních 180 dnech prodělali covid-19. Neočkovaní mohou navštěvovat na 30 typů prodejen a provozů služeb, mezi nimi jsou nejen obchody s potravinami či drogerie, ale i například prodejny s oblečením, dále knihovny, pobočky bank a pošt. Omezen byl počet účastníků či diváků na hromadných akcích, a to i pro případ, že by se jich účastnili pouze plně naočkovaní. Odborníci ale i politici na Slovensku opakovaně upozornili, že nařízená protiepidemická opatření lidé nedodržují.

Úřady zatím neoznámily, kdy vstoupí v platnost chystané nařízení, že zaměstnanci se při vstupu do práce budou muset prokázat potvrzením o očkování, o prodělání covidu-19 nebo o testu na koronavirus, případně se nechat testovat přímo u zaměstnavatele, jinak budou mít neplacené volno.

Šíření koronavirové infekce v posledním období na Slovensku zrychlilo a země opakovaně překonala dřívější rekordy v přírůstku infikovaných. Dosud nejvíce nakažených za jeden den, 9171 případů, odhalily laboratorní testy za uplynulý pátek.Tisíce nakažených pak přibyly také o víkendu, kdy se obvykle provádí méně testů. Už téměř měsíc přírůstky úmrtí spojených s covidem-19 v zemi dosahují dvouciferných hodnot. Více než dvě třetiny okresů na Slovensku jsou v nejvyšším stupni epidemického rizika a platí v nich proto nejpřísnější omezení.

Na Slovensku zároveň stoupá zájem o očkování proti covidu-19, ve kterém země výrazněji zaostává za průměrem EU a v evropské sedmadvacítce se řadí ke státům s nejnižším podílem naočkovaného obyvatelstva. Až osm z deseti covidových pacientů ve slovenských nemocnicích nemělo dokončeno očkování. Slovenský premiér Eduard Heger o víkendu sice nastínil možnost povinného očkování seniorů, podporu pro takový postup ale zatím nemá ani u koaličních partnerů.

Některé slovenské listy soudí, že země by kvůli nepříznivé epidemické situaci měla podobně jako sousední Rakousko vyhlásit celostátní uzávěru. "Už před rokem jsme psali, pokud lockdown, tak raději dříve než později. Nadešel čas," napsal list Sme. Podle Denníku N tvrdý lockdown na několik týdnů i s uzavřením škol minimálně v nejhorších a méně naočkovaných regionech je nevyhnutelný. Pro uzávěru se již vyslovili i někteří politici.