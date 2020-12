Slovensko zpřísňuje opatření po rekordním přírůstku nákazy

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Slovenská vláda se rozhodla od Nového roku zpřísnit opatření proti šíření nákazy koronavirem, a to i o zákaz návštěv v domácnostech. Oznámil to dnes premiér Igor Matovič na facebooku poté, co země zaznamenala ve středu rekordních 6315 nových případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2. Je to nejvyšší denní přírůstek infikovaných od začátku pandemie. Celkem se v zemi s 5,5 miliony obyvatel nakazilo 179.543 lidí, z nichž 2138 zemřelo.