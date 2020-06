Slovensko zruší většinu omezení v souvislosti s koronavirem

Rozhodnutí o úplném otevření slovenských hranic zatím nepadlo, například obyvatelé Česka tak nadále mohou cestovat na Slovensko bez předložení testu s negativním výsledkem na onemocnění covid-19 a bez karantény pod podmínkou, že se do ČR vrátí do 48 hodin.

Bez povinnosti nastoupit do karantény na Slovensku se do země pod Tatrami nově dostanou také lidé, kteří žijí v Česku nebo v Maďarsku a nemají v těchto zemích trvalý nebo přechodný pobyt. Jde například o Slováky, kteří studují v Česku a kteří se po propuknutí pandemie covidu-19 nevrátili do vlasti. Na hranicích se ale od úterý budou muset prokázat dvěma dokumenty, že žijí v Česku nebo v Maďarsku; podle Matoviče jedním z nich může být například účet za elektřinu. Na zmíněnou skupinu lidí se nevztahovala výjimka z volnějšího režimu cestování mezi Českem, Slovenskem a Maďarskem, která začala platit minulý týden.

Od 10. června budou na Slovensku povoleny hromadné akce s účastí nejvýše 500 lidí, od července do konce roku bude limit nastaven na maximálně 1000 osob. Podle Matoviče se to týká také počtu diváků na sportovních akcích.

Senioři již nebudou mít vyhrazené dvě hodiny pro nákupy v prodejnách, které ale prozatím nadále budou zavřeny o nedělích. Zmírní se pravidlo maximálního počtu zákazníků v obchodech. Zrušeny budou i omezení pro provoz restaurací, zoo či vnitřních sportovišť. Nošení roušky bude povinné v budovách, jakož i na veřejném prostranství, pokud nebude možné dodržet alespoň dvoumetrový odstup od cizích lidí; nyní je zmíněný odstup stanoven na pět metrů. Nadále zůstanou zavřeny například noční kluby.

Bratislava podle Matoviče, který ve středu na své první zahraniční cestě ve funkci premiéra navštíví Česko, zatím nerozhodla, kdy úplně otevře hranice se svými sousedy. Prozatím tak zůstane v platnosti jen částečné uvolnění režimu na pomezí s Českem a Maďarskem, na kterém se dříve dohodli zástupci zmíněných tří států. Podle Matoviče až po otevření hranic bude plně obnovena mezistátní doprava.

Česká vláda dnes schválila seznam zemí, kam mohou Češi od 15. června cestovat bez omezení. Zařadila do něj i Slovensko, které ale zatím uplatňuje zmíněná omezení pro vstup českých turistů na své území.

Slovensko se zhruba 5,5 milionu obyvatel již přibližně šest týdnů zaznamenává nízký počet nových případů nákazy koronavirem. Dosud země potvrdila dohromady 1522 infikovaných, z nichž se zhruba 90 procent již vyléčilo a 28 lidí s koronavirem zemřelo.