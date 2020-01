"Selhal jsem. Všechny škody, které jsem způsobil, samozřejmě uhradím. Majitelům restaurace se omlouvám. Omlouvám se každému, koho se mé chování právem dotklo," řekl Sólymos před novináři.

zdroj: YouTube

Ministr za malou koaliční stranu Most-Híd uvedl, že se zachoval špatně v době, kdy prožívá těžké období ve svém rodinném životě. Podle médií při potyčce vykřikoval, že mu umírá matka.

Premiér Peter Pellegrini Sólymosovo rozhodnutí odstoupit z funkce ministra označil za gesto politické kultury.

Portál týdeníku Plus 7 dní s odvoláním na svědkyni incidentu napsal, že dvojice po obsluze restaurace házela peníze, ministrův společník jednoho z Asijců napadl a Sólymos mu pak dal facku. Podle listu Sme se ministr a jeho bratr pohádali s personálem restaurace a poté, co z ní byli vykázáni, ministrův bratr kopl do prosklených dveří a rozbil je.

Podle policie jeden ze zaměstnanců restaurace byl po incidentu převezen k ošetření do nemocnice. Způsobenou škodu na poničených dveřích policie vyčíslila na asi 1000 eur (zhruba 25.000 korun). Případ vyšetřuje pro podezření z výtržnictví a z poškozování cizí věci.

Demisi ohlásil Sólymos v probíhající kampani před únorovými parlamentními volbami. Odstupující ministr je trojkou na volební kandidátní listině své mateřské strany Most-Híd, která by se podle průzkumů veřejného mínění do parlamentu již nedostala.

Sólymos z pozice ministra životního prostředí prosadil například připravované zálohování plastových lahví a plechovek s nápoji či zdražení skladovného s cílem podpořit třídění dopadu.