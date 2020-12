Slovenský parlament změnil ústavu. Vznikne nový soud, nezávislost prokuratury neoslabí

Změny v soudnictví zdůvodnila vláda premiéra Igora Matoviče, která nastoupila do úřadu po únorových volbách, snahou o obnovu důvěry lidí ve stát. Novou úpravu fungování justičního systému sněmovna podpořila poté, co policie během roku zadržela a obvinila v různých kauzách kromě jiných více než desítku soudců a šéfa elitní složky prokuratury.

Slovensko po vzoru Česka zřídí nejvyšší správní soud, který bude rozhodovat například o návrhu na rozpuštění politických stran, dále o zákonnosti komunálních voleb a voleb do krajské samosprávy a také projedná disciplinární delikty soudců či prokurátorů. Zmíněnými záležitostmi se nyní zabývají například nejvyšší či ústavní soud.

Poslanci do ústavy zařadili také ustanovení, že ústavní soud nebude mít pravomoc posuzovat soulad ústavního zákona s ústavou. Tuto možnost mu výslovně nedává ani stávající text ústavy, ústavní soud si ji ale sám přiznal loni, kdy rozhodl, že ústavní zákon a další zákon o bezpečnostních prověrkách soudců jsou protiústavní. Reforma justice počítá také s tím, že v jednom volebním období nedojde k obměně většiny soudců ústavního soudu.

Soudce na Slovensku za jejich rozhodování sice nadále nebude možné stíhat, to se ale nově již nebude vztahovat na případy, pokud soudce svým rozhodnutím spáchá trestný čin. Policie zmíněné stíhané současné či bývalé soudce podezírá i z toho, že v projednávaných případech vydávali rozhodnutí na základě úplatků. Nově již na rozhodování o vazebním stíhání soudců obecných soudů nebo generálního prokurátora také nebude potřebný předchozí souhlas ústavního soudu.

Soudcům obecných soudů na Slovensku zanikne funkce automaticky po dovršení věku 67 let. V současnosti může hlava státu odvolat soudce, který dosáhl věk 65 let; navrhnout to ale musí soudní rada, která tak v minulosti často nedělala a v talárech zůstávali i starší soudci.

Do ústavy se dostaly také obecné principy změn důchodového systému; nově již nebude stanovena horní hranice věku při odchodu starobního důchodu, kterou na úrovni 64 let prosadila loni předchozí vláda.

Z důvodu nesouhlasu části poslanců vládní koalice, která má ve sněmovně ústavní většinu, parlament neomezil nezávislost prokuratury. Jeden z koaličních poslanců navrhoval, aby veřejnou kontrolu nad činností prokuratury vykonávala vláda a parlament.

Opozice některé změny ústavy kritizovala. Expremiér a šéf nejsilnější opoziční strany Směr-sociální demokracie Robert Fico tvrdil, že vládní většina demontuje právní stát, když ústavní soud již nebude moci posuzovat ústavnost schválených ústavních zákonů. Podle něj tato změna může vyvolat vůči Slovensku řízení ze strany Evropské unie ohledně porušování principů právního státu.